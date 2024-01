Spendenaktion Sternsinger in Goch feiern großen Erfolg

Der Dreikönigstag hat wieder überall in Deutschland und am Niederrhein Kinder zusammengerufen, die als Heilige Drei Könige von Haus zu Haus gingen, den Segen „Christus mansionem benedicat“ (Christus segne dieses Haus) verteilten, und Geld für arme Kinder auf der ganzen Welt sammelten. In diesem Jahr sind die Einnahmen für „Amazonien und weltweit“ gedacht. Die Gocher Arnold-Janssen-Gemeinde zum Beispiel freut sich über ihr Sammelergebnis sehr: Bei der Sternsingeraktion wurden in diesem Jahr rund 15.000 Euro eingenommen. Eine Summe in der Größenordnung, wie sie vor den Coronajahren üblich war.