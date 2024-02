Statistik über „Entweichungen“ So viele Patienten entfliehen der LVR-Klinik Bedburg-Hau

Dass es aus Gefängnissen in Nordrhein-Westfalen seit zwei Jahren keine Ausbrüche gegeben hat, ist aus Sicht des Justizministeriums in Düsseldorf ein großer Erfolg. Anders schaut es aus, wenn man psychiatrische Einrichtungen betrachtet. Das Gesundheitsministerium erklärt auf eine Anfrage der AfD-Fraktion im Landtag, dass die Zahl der Straftäter, die beim Freigang oder aus psychiatrischen Einrichtungen geflohen sind (man spricht von Entweichung), in den vergangenen acht Jahren um 74 Prozent gestiegen ist.