Zahlen für 2023 veröffentlicht So viele Kirchenaustritte gibt es im Kreis Kleve

„Die Zahlen zeigen, dass auch im vergangenen Jahr zahlreiche Menschen die Kirche verlassen haben. Hinter den bloßen Zahlen stehen Personen mit unterschiedlichen Beweggründen“, sagt Weihbischof Rolf Lohmann, Regionalbischof für den Niederrhein. Mit einigen von ihnen habe er in den vergangenen Monaten bei Besuchen in verschiedenen Städten und Gemeinden gesprochen. „Das waren sehr direkte, vor allen Dingen aber sehr lehrreiche Gespräche. Einige sprechen von einem Glaubensverlust, insbesondere aber attestieren sie unserer Kirche, dass wir das Vertrauen verspielt haben“, sagt Lohmann. „Nach meiner Erfahrung hat sich niemand den Entschluss, aus der Kirche auszutreten, leicht gemacht. Wir müssen wieder lernen, wie wir den Menschen Halt geben können in einer unsicheren Zeit der Krisen und Kriege.“