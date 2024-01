Ein klarer Rückgang So viele Agrar-Subventionen erhalten die Bauern im Kreis Kleve

Die Landwirte im Kreis Kleve protestieren gegen den geplanten Abbau von Subventionen. Eine neue interaktive Karte des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zeigt, in welchen Regionen Landwirte von der Europäischen Union im Jahr 2021 am meisten Unterstützung bekamen. Berücksichtigt wurden Basisprämie und Greening-Prämie. Gemessen an der Fläche des Landkreises haben Bauern im Landkreis Sömmerda in Thüringen mit rund 19.800 Euro pro Quadratkilometer die höchsten Subventionen eingestrichen. Auch der Landkreis Vechta, das Altenburger Land und der Landkreis Wolfenbüttel liegen mit über 19.000 Euro an der Spitze des Rankings. Am unteren Ende liegt neben den meisten kreisfreien Städten der Landkreis Siegen-Wittgenstein.