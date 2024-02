Gehaltsanalyse Wo im Kreis Kleve verdienen die Menschen am meisten?

Der Kreis Kleve rangiert beim Durchschnittseinkommen in Nordrhein-Westfalen am Ende der Skala. Die Steuerpflichtigen verdienten zwischen Elten und Herongen im Jahr 2019 im Durchschnitt 40.353 Euro, im Jahr zuvor waren es 38.685 Euro. Die Gesamteinkünfte lagen demnach bei 6,083 Millliarden Euro (2019: 5,770 Milliarden Euro). Das hat das Statistische Landesamt IT NRW anhand der Einkommens- und Lohnsteuerstatistik 2019 ermittelt. Spitzenreiter ist die Stadt Meerbusch mit Einkommen in Höhe von 72.981 Euro je Steuerpflichtigem, die Gesamteinkünfte lagen bei 2,15 Milliarden Euro. Es folgen Odenthal (Rheinisch-Bergischer Kreis) mit 62.106 und Roetgen (Städteregion Aachen) mit 61.287 Euro.