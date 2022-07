Neue Statistik : So viel Schokolade essen die Menschen im Kreis Kleve

Kreis Kleve Bei Süßigkeiten liegt Schokolade im Kreis Kleve immer noch mit weitem Abstand auf Platz eins. 100 Tafeln essen die Menschen im Schnitt pro Jahr.

Der Geschäftsführer der NGG-Region Nordrhein appelliert an die Verbraucher, beim Kauf auf Nachhaltigkeit zu achten: „Wer zur Tafel mit dem Fair-Trade-Siegel greift, kann sicher sein, dass die Kakaobauern in den Herkunftsländern zu vernünftigen Konditionen arbeiten. Aber auch bei vielen anderen Schoko-Produkten – vom Kakao-Drink über den Schokoladenpudding bis zur Praline – hat sich in den letzten Jahren enorm viel getan.“ Der Anteil des Kakaos in Deutschland, der nachhaltig zertifiziert ist, stieg laut BDSI zuletzt auf 79 Prozent an. Fünf Jahre zuvor waren es noch 45 Prozent.