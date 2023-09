Die Fixkosten steigen So viel bleibt den Menschen im Kreis Kleve vom Gehalt übrig

Freilich, in den Großstädten der Bundesrepublik verdienen die Menschen überdurchschnittlich gut. Nur haben sie von ihrem Geld auch weniger: Denn die Lebenshaltungskosten sind in Berlin, München, Köln und Düsseldorf höher als anderswo. Das Gehaltsranking des Internet-Stellenportals Stepstone offenbart, dass das Verhältnis von Gehalt und Lebenshaltungskosten in den ländlichen Regionen tendenziell besser ist. Denn: Was am Monatsende noch in der Haushaltskasse ist, wird nicht nur vom Gehalt beeinflusst. Entscheidend ist auch, wie viel man für Miete, Strom, Gas, Internet, Telefonie oder Lebensmittel ausgeben muss.