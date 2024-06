Erhöhung beantragt So teuer sollen die Taxitarife im Kreis Kleve werden

Die Taxibranche im Kreis Kleve befand sich bereits vor der Corona-Pandemie in einer problematischen Lage. Die Höhe der Kosten näherte sich den Erlösen. Hinzu kommt: In der Krise konnten die Kosten nicht in gleichem Maße wie die Erlöse heruntergefahren werden, sodass sich die grundsätzlichen Probleme weiter zugespitzt haben. Seither ist es nicht grundlegend besser geworden. In manchen Teilen des Kreises Kleve gibt es praktisch keine Taxi-Versorgung mehr. Im Juni 2022 hatte der Kreis Kleve das Unternehmen Linne + Krause aus Hamburg mit der Fortschreibung des Gutachtens zur Funktionsfähigkeit des Taxigewerbes aus dem Jahre 2017 beauftragt. Das Gutachten liegt seit dem Frühjahr vor.