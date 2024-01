Viele Regionen ziehen zurück Was macht die Reichswald-Konkurrenz auf dem Weg zum Nationalpark?

Ob der Kreis Kleve den Reichswald ins Bewerbungsverfahren um einen zweiten Nationalpark in Nordrhein-Westfalen schickt, ist noch nicht klar. Bis März müssten die Unterlagen ins zuständige Landesministerium in Düsseldorf geschickt werden. Es haben sich zwei Lager formiert. Das eine besteht aus Naturliebhabern rund um den NABU, es hat sich die Initiative Internationalpark formiert, die ein deutsch-niederländisches Schutzgebiet will. Dem gegenüber stehen Forst- und Landwirte, die Sorge haben, ein Nationalpark könnte ihre wirtschaftliche Existenz gefährden.