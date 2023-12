Kein Moritz-von-Nassau-Preis mehr So soll der Kulturpreis der Stadt Kleve künftig heißen

Der Klever Kulturpreis wird künftig nicht mehr den Namen von Prinz Moritz von Nassau-Siegen tragen. Kostenpflichtiger Inhalt Dazu hatte sich wie berichtet die Lokalpolitik entschieden, nachdem dessen Verstrickungen in den Sklavenhandel, den die Niederländer in Brasilien betrieben, ans Licht gekommen waren. Die Verwaltung hat vorgeschlagen, die Auszeichnung in „Kulturpreis der Stadt Kleve“ umzubenennen. Das Ziel: möglichst wenig Angriffsfläche bieten.