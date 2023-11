2025 will man fertig sein So soll das neue kirchliche Forum in Kleve ausschauen

Der Neubau des Katholischen Forums für Bildung und Begegnung in Kleve hat begonnen. Mitte Oktober erfolgte der erste Spatenstich, im Frühjahr 2025 soll der Neubau fertiggestellt werden. An der Nassauermauer in der Oberstadt – einen Steinwurf von der Stiftskirche entfernt – wird das Forum errichtet. Auf 3375 Quadratmetern sollen dort mehrere Einrichtungen ein gemeinsames Dach über dem Kopf erhalten: das Kreisdekanat Kleve mit dem Kreisdekanatsbüro, das Katholische Bildungsforum, die Familienbildungsstätte und das Kreisbildungswerk Kleve werden das vom Bistum Münster als Bauherr in Auftrag gegebene Forum als Mieter nutzen.