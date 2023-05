Heiße und kühle Stellen im Überblick So sieht die Klimakarte für Kleve aus

Die Karte zeigt an, welche Temperaturen um 4 Uhr nachts an einem heißen Sommertag in Kleve herrschen und wo der Wind frische Luft in die Stadt bläst. Die Karte zeigt an, wo man in Kleve in die Stadtplanung eingreifen könnte, um die Werte zu verbessern, sie zeigt an, wo die Stadt bei neuen Planungen darüber nachdenken sollte, ob Frischluftschneisen verbaut werden und wenn ja, wie sich das auswirkt und was man als Alternativen hat. Es ist die „Klimaanalysekarte – Nachtsituation im Ist-Szenario“ der Stadt Kleve, die im Ratssaal an der Wand prangt. Sie zeigt einen rot geäderten Mittelpunkt, um dem aber auch viel grün und viel blau zu sehen ist. Die Karte bildet, so Janine Könitz vom Büro Geo-Net Umweltconsulting im Bau- und Planungsausschuss der Stadt, die Funktion und die Prozesse des nächtlichen Luftaustausches ab, zeigt im Siedlungsraum die nächtliche Überwärmung an. Es ist ein Blatt aus dem Kartenwerk, das Geo-Net erstellt hat und das die Stadt für die künftige Stadtplanung einsetzen will. Denn auch in Kleve macht sich der Klimawandel bemerkbar, muss man mit höheren Temperaturen im Sommer rechnen, mit mehr Dürre-Perioden und auch mit Starkregenereignissen.