Rund um die Uhr geöffnet So sehen die Automatengeschäfte in Kleve aus

In der Briener Straße steht das inzwischen sechste 24-Stunden-Geschäft ohne Personal Weitere Automatenkioske gibt es an der Großen Straße, Emmericher Straße, der Herzogstraße, der Merowingerstraße sowie an der Hoffmannallee. Wir stellen sie in Bildern vor.

Zuletzt eröffnete ein Automatenkiosk an der Briener Straße in Kleve. Das Sortiment reicht von Schlagsahne bis Sexspielzeuge.