55 Aussteller erwartet So schön wird der Ostermarkt auf Haus Riswick in Kleve

Eine Neuerung aus dem vergangenen Jahr hat sich aus Sicht der Landfrauen bewährt: Musik. Und so werden auch in diesem Jahr wieder Musikgruppen am Ostermarkt teilnehmen und die Besucher auf Haus Riswick musikalisch unterhalten. Am Samstag kommt um 14 Uhr das Wisseler Dünenorchester und am Sonntag um 11 Uhr der Spielmannszug Rindern. „Die Musikgruppen können natürlich nur bei gutem Wetter spielen. Wenn es in Strömen regnet, fallen die Auftritte aus“, sagt Marlies Wollschläger. In der Regel habe man aber gutes Wetter beim Ostermarkt. So auch im vergangenen Jahr: „Da war das Wetter davor und danach sehr schlecht, aber wir hatten Glück“, erinnert sich Maria Baumann vom Organisationsteam. Der Ostermarkt selber wird auf Haus Riswick sowohl drinnen als auch draußen stattfinden.