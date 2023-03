Mehrere Tausend Besucher So schön war der Ostermarkt in Riswick

Im Mittelpunkt stand das Huhn, das Ei und selbstverstandlich der Hase. Gehäkelt, aus Papier, gebacken, aus Holz und Metall oder bemalt - den Variationen waren keine Grenzen gesetzt. So bot der Keramikkünstler Peter Covaci aus Xanten-Lüttingen seine Töpferarbeiten an. Bemalte Ostereier waren ebenso dabei, wie auch andere zu Ostern passende Kunstgegenstände. Nebenan hatte das Ehepaar Kurt und Ingeborg Schlüter aus Duisburg-Baerl ihren Stand aufgebaut. Sie haben sich auf Garten- und Hausdeko spezialisiert. „Holz und Metall sind unsere bevorzugten Materialien. Für unsere Hasen- und Entenmotive verwenden wir Teakholz aus Bali“, erklärte Kurt Schlüter. Am nächsten Stand konnte man Schmuckdesign wie Halsketten und Armbänder erwerben. Das alte Handwerk des Weidenflechtens wurde von Margit Schiffer vorgeführt. Fräulein Lisbeth zeigte die ganze Palette der Köstlichkeiten für Gaumenfreunde aus ihrer Patisserie. Aus Aluminiumdraht gefertigte Ringe und andere Schmuckstücke bot eine Künstlerin an. Eier wurden bemalt, Sneaker und Osterkerzen sowie Honig und Wachskerzen und Gürtel nach Maßarbeit - viele unterschiedliche Angebote lockten die zahlreichen Besucher an die Verkaufsstände der Marktbeschicker. „Ich bin das erste Mal hier. Ansonsten bin ich auf den Märkten im Rheinland anzutreffen“, sagte Mahmoud Talal aus Bonn. Er stellt aus Olivenholz aus Palestina Brettchen, Schalen und Löffel her. Decken aus Schafswolle und Schafsmilchseife waren der Renner eines Anbieters aus Hamminkeln. Die Landfrauen aus Hasselt, Qualburg und Schneppenbaum hatten allerlei Selbstgemachtes im Angebot. Interessante Taschenkunst und bemalte Kissen aus Handarbeit präsentierte Claudia Ernst aus Duisburg-Süd. Viele verschiedene Motive zieren ihre Taschen. „Die Kunden sind begeistert, und ich bin zufrieden“, sagte sie, die das jetzt das zweite Mal vor Ort war. Die Organisatoren haben auch an die Kinder gedacht, auf die an beiden Tagen ein buntes, umfangreiches Programm wartete. Bei den Landfrauen aus Uedem und Keppeln konnten die Kinder Osterhasen basteln. Bälle und Schlüsselanhänger sowie weitere Gegenstände wurden aus Filz angefertigt. Sie konnten malen oder sich schminken lassen. Ebenso haben die Landfrauen für das kulinarische Wohlergehen der Besucher gesorgt. Mit Kuchen, Kaffee, Brot, Waffeln und Ostergebäck wurden sie herrlich verwöhnt. In der Kantine von Haus Riswick stand ein Ostermarkt-Menue, bestehend unter anderem aus Rindergulasch, Rindfleischsuppe oder auch Vegetarisches zum Verzehr bereit. Die DLRG-Ortsgruppe Bedburg-Hau hatte Würstchen auf den Grill gelegt. Das Dünenorchester Wissel am Samstag sowie der Musikverein Zyfflich am Sonntag sorgten für musikalische Unterhaltung. Der schöne und abwechslungsreiche Klever Ostermarkt war wieder ein voller Erfolg. Gäste und Organisatoren waren zufrieden, und der Erlös wird wie in der Vergangenheit an gemeinnützige Organisationen gespendet.