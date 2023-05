Großer Besucher-Andrang So schön war der Mühlentag in Donsbrüggen

Die Alte Mühle Donsbrüggen ist inzwischen fast 200 Jahre alt, sie wurde 1824 erbaut und diente über hundert Jahre zur Herstellung frischen Mehls. Kein Wunder also, dass der Förderkreis die Mühle bei einer so reichen Geschichte wieder zu neuem Leben erwecken wollte. Was ihnen angesichts der hohen Zahl der Besucher am Pfingstmontag sicherlich auch gelungen ist.