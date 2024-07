Im Rausch der Farben So schön ist das Hortensienfest in Moyland

Trotz regnerischem Wetter am ersten Tag hatten sich schon früh zahlreichen Besucher auf den Weg zum Schloss gemacht. „Gestern beim Aufbau in strömendem Regen war es schwieriger“, sagte Roswitha Albrecht vom Veranstaltungsteam. Sie freue sich, dass bereits so viele Gäste da seien, der Regen sei ja auch bald vorbei und am zweiten Tag gebe es dann nur „flüssigen Sonnenschein.“ Die Pflanze, um die sich alles drehte, liebt aber den Regen, und sie dankte es in diesem Jahr mit einer besonderen Pracht. Wohin man schaute, strahlten Pink, Rosa, Blau in vielfältigen Nuancen, die Regentropfen auf den Blütenblättern zauberten zusätzliche Lichteffekte.