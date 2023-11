Der Reichswald ist im Rennen So schaut der Fahrplan für die Nationalpark-Bewerbung aus

Das Bündnis für einen Nationalpark Reichswald wird breiter. Unter anderem der Nabu hat die Initiative ergriffen, unterstützt von Heimatvereinen und der niederländischen Naturschutzorganisation Werkgroep Milieubeheer Berg en Dal. Die Idee: Es könnte ein grenzübergreifender Nationalpark entstehen. Auch der Klever Rat hat an den Kreistag appelliert, den Reichswald in Stellung zu bringen, wenn es um die Ausweisung eines zweiten Nationalparks in NRW geht. Die Kreisverwaltung hat am Freitag in einer Vorlage für die Politik einen ersten Fahrplan skizziert.