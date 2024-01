Agrobusiness-Messe in Berlin So präsentiert sich der Kreis Kleve auf der Grünen Woche

Bei Brigitte Jansen, Wirtschaftsförderin im Kreis Kleve, ist die Vorfreude dieser Tage groß. Denn sie führt die Delegation auf der Grünen Woche in Berlin an. Am Freitag geht es los, die Messe dauert bis zum 28. Januar. Zig Firmen aus der Region werden vor Ort sein. „Wir wollen die bunte Palette dessen abbilden, was den Kreis Kleve im Bereich grüner Themen ausmacht“, sagt Jansen mit Blick auf die 88. Ausgabe. „Es ist unsere Aufgabe als Wirtschaftsförderung, zu verbinden und zusammenzuhalten. Daher sind wir froh, dass der Kreis Kleve so stark vertreten sein wird.“