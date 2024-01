Karneval in Kranenburg Wie die Krunekroane ihren Bunten Abend feierte

Kranenburg · Die fünfte Jahreszeit ist auch in Kranenburg in vollem Gange: Beim Bunten Abend der Krunekroane war der Name Programm. Es gab Tanz, Musik, Humor und jede Menge Geselligkeit. Das boten Prinz Nöpy und Co. im Festzelt.

28.01.2024 , 13:03 Uhr

13 Bilder So feierte die Krunekroane ihren Bunten Abend 13 Bilder Foto: Markus van Offern (mvo)

Von Stephan Derks