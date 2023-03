Betriebe stellten sich vor So lief „Meet Work Match!“ am Berufskolleg Kleve

Nur eine kleine Auswahl aus gut 50 Ausbildungsberufen, die am Mittwoch am Berufskolleg in Kleve vorgestellt wurden. Nicht bei einer klassischen Ausbildungsmesse, nicht allein theoretisch an Infoständen – nein, auch ganz praktisch. Das Berufskolleg in Kleve hat zum zweiten Mal den Aktionstag „Meet Work Match!“ durchgeführt, der Ausbildungsbetriebe und Schüler zusammenführt.