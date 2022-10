Neue Ausrüstung getestet : So lief die Waldbrand-Großübung der Feuerwehr in Bedburg-Hau

So lief die Waldbrand-Großübung der Feuerwehr in Bedburg-Hau

Bedburg-Hau Auf einer groß angelegten Waldbrandübung probten die Löscheinheiten der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau jetzt den Ernstfall. Knapp 100 Einsatzkräfte waren beteiligt, dabei wurde auch neue Ausrüstung getestet.

(RP) Die Wichtigkeit einer solchen Übung haben die Trockenheit der vergangenen Monate sowie zahlreiche Waldbrände der letzten Sommer in Deutschland gezeigt.

Angenommenes Szenario waren mehrere kleinere ausgedehnte Waldbrände zwischen der Kalkarer Straße, Katzenbuckel und dem Golfclub an der Moyländer Allee. Nach ersten Erkundungen zusammen mit der Drohnenstaffel der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Kleve wurde das Gebiet in vier Einsatzabschnitte eingeteilt. Mit Beginn der Brandbekämpfung in den verschiedenen Waldabschnitten musste eine umfangreiche Wasserversorgung mit langen Schlauchleitungen aufgebaut und mit tragbaren Pumpen unterstützt werden.