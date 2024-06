Ehrenamt im Fokus So lief die Kreissynode der evangelischen Kirche in Kalkar

Die Gebäude der Kirchengemeinden wurden begutachtet, für sie können die geforderten Gebäudesteckbriefe geschrieben werden. Auf dem Weg zur Klimaneutralität 2035 ist es nun Aufgabe der Kirchengemeinden, jede für sich, eine Gebäudestrategie zu entwickeln. Dafür haben sie ein Jahr Zeit. „Die Finanzen sollten nicht in erster Linie die Strategie bestimmen“, meinte Arndt. Vielmehr sollte ein Bild, von dem, was eine Gemeinde ab dem Jahr 2035 für ihre Arbeit braucht, Entscheidungen leiten. Dafür wird renoviert, neu gebaut, anderes aufgegeben werden müssen. „Die Bedürfnisse werden bei uns im Kirchenkreis andere sein, als in Essen, Köln oder Moers“, sagte Wefers, auch im Hinblick auf die Pfarrstellenzuschnitte 2040.