Gutes Wetter und viel Alkohol So lief der Vatertag im Kreis Kleve aus Sicht der Polizei

Die Kreispolizeibehörde Kleve zieht am Freitagvormittag dennoch eine positive Bilanz: „Aus polizeilicher Sicht ist der Vatertag insgesamt gut verlaufen“, sagt Polizeisprecherin Anna Stammen. Insgesamt seien bisher vier Körperverletzungen aufgenommen worden, allesamt in Grieth, wo tausende Besucher auf den Rheinwiesen zusammenkamen. „Es waren drei Vorfälle, in einem Fall handelte es sich um eine wechselseitige Körperverletzung“, sagt Stammen. Vier Körperverletzungen im gesamten Kreis, das ist angesichts der vielen tausend Feierwilligen eine erfreuliche Bilanz.