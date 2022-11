Alternative im Schulangebot : So lief der Infotag am Berufskolleg in Kleve

So lief der Infotag am Berufskolleg in Kleve

Kreis Kleve Nach der zehnten Klasse können Jugendliche zum Berufskolleg wechseln. Zahlreiche Besucher nutzten die Chance, sind beim Infotag am Berufskolleg in Kleve über die Möglichkeiten zu informieren.

Dass ihm die Fächer VWL und BWL Spaß machen, merkt man Sahin sofort an. Seit diesem Sommer besucht er die Höhere Handelsschule und erzählt lebhaft, was er in den letzten Monaten schon gelernt hat. Betriebswirtschaftslehre sei dabei fast wie eine neue Fremdsprache. Aber sein Mitschüler Masum beruhigt die Besucher des Infotags des Berufskollegs Kleve: „Hier starten erst einmal alle gleich.“ Dass man nicht alleine die Neue in der Klasse ist, sondern alle neu an der Schule sind, hat auch Jana und Xenia bei ihrem Wechsel ans Berufskolleg Kleve gut gefallen. Die beiden besuchen das Berufliche Gymnasium für Wirtschaft und Verwaltung und werden im nächsten Jahr ihr Abitur machen.