Bestplatzierte ausgezeichnet So lief das Börsenspiel im Krisenjahr

„Wir freuen uns über die erzielten Erfolge der diesjährigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Planspiel Börse. Als Sparkasse ist es uns ein zentrales Anliegen, die finanzielle Bildung junger Erwachsener in unserem Geschäftsgebiet zu fördern, damit diese den verantwortungsvollen Umgang mit Geldanlagen üben und lernen können, um in Zukunft eigene Finanzentscheidungen fundiert treffen zu können“, sagte Thomas Müller, Vorstand für das Privatkundengeschäft bei der Sparkasse Rhein-Maas, bei der Siegerehrung im Tichelpark Cinema in Kleve zu den bestplatzierten Teams. Die hohe Zahl an Mitspielenden zeige, dass sich die Jugendlichen zunehmend für wirtschaftliche Themen, auch im Hinblick auf die eigene finanzielle Vorsorge, interessieren. „Daher wird die Sparkasse natürlich auch bei der nächsten Spielrunde wieder dabei sein.“