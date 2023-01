Bei VRR und Rhein-Ruhr-Bahn So läuft der Verkauf für das 49-Euro-Ticket im Kreis Kleve

So zum Beispiel ein Ticket-Übergang: Wer bereits einen Vielfahrer-Ausweis wie das „Bärenticket“ besitzt, soll es vermutlich in ein 49 Euro teuren Fahrschein wechseln können. Dazu heißt es in einer Mitteilung des VRR: „Hierzu planen die Verkehrsunternehmen im VRR, die Abonnements ihrer Kundinnen und Kunden von der Chip-Karte in ein digitales Abonnement zu überführen.“