Sirenen, App, Radio So läuft der landesweite Warntag im Kreis Kleve

Für eine umfassende Warnung der Bevölkerung werden daher mehrere Warnmittel zeitgleich eingesetzt. Auch diese werden am Warntag getestet. Ebenfalls um 11 Uhr wird seitens des Landes Nordrhein-Westfalen die Warn-App NINA ausgelöst. Sie warnt deutschlandweit oder standortbezogen vor Gefahren wie Hochwasser, Gefahrstoffausbreitung, Großbrand oder vor anderen so genannten Großeinsatzlagen. Die NINA-App steht kostenlos in den bekannten App-Stores zum Download zur Verfügung.