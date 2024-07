Volksfest in Kleve Aufbau in den letzten Zügen – so wird die Klever Kirmes

Das Highlight in diesem Jahr: die Wildwasserbahn. Sie konnte erst am späten Mittwochnachmittag richtig aufgebaut werden – es gab Probleme. Der Kran des Ausstellers brach, ein Ersatz musste her. Dazu kann die riesige Attraktion nicht nur mit einem Lkw transportiert werden, sondern mit mehreren. Zuvor stand die Wasserbahn in Goslar. „Ein Teil steht noch dort, ein Teil ist hier in Kleve und den Rest haben wir in Minden geparkt“, so die Frau des Wasserbahnausstellers Karl-Heinz Klünder. 144.000 Liter Wasser werden hier ab Samstag durchgepumpt. „Es ist ein Highlight. Die Kinder lieben es und auch Oma und Opa können mitfahren.“ In den letzten Jahren gab es die Attraktion nicht. Damit es für Besucher interessant bleibt, wechseln die Fahrgeschäfte, so Janßen.