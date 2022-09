Die Erstsemester sind da : So kämpfen die Studenten beim Homecoming-Cup in Kleve um den Sieg

Foto: Markus van Offern (mvo) 8 Bilder Das war der Homecoming-Cup 2022 an der Hochschule Rhein-Waal

Kleve Damit der Teamgeist das studentische Leben auch auf dem Klever Campus prägt, findet eine Einführungswoche für alle Erstsemester an der Hochschule Rhein-Waal statt. So war der Höhepunkt: der Parcours beim traditionellen Homecoming-Cup.

Nichts geht über Teamwork an der Hochschule. In Klausurenphasen füreinander da sein, in Vorlesungen für den Kommilitonen mittippen, im Zweifelsfall abschreiben lassen – Studenten lassen einander nicht hängen. Damit der Teamgeist das studentische Leben auch auf dem Klever Campus prägt, fand zuletzt eine Einführungswoche für alle Erstsemester an der Hochschule Rhein-Waal statt. Der Höhepunkt war der Parcours beim traditionellen Homecoming-Cup am Freitagnachmittag. Hunderte Akademiker in spe – viele davon auch aus höheren Semestern – kämpften in Kleingruppen um die schnellsten Zeiten.

Abermals war für den Wettbewerb eine buntbemalte Mauer installiert worden, die alleine wohl nur Extremsportler bezwingen können. Die meisten brauchen Hilfe, immerhin ist die Hürde knapp zwei Mann hoch. Bisweilen reicht nach einem beherzten Sprint ein kleiner Schubser, manche setzen gleich auf eine stabile Räuberleiter.

„Wenn man davorsteht, wundert man sich, wie hoch die Wand ist. Aus der Ferne sieht das doch recht leicht aus. Da reicht ein wenig Anlauf nicht. Aber dafür ist man ja in einem Team unterwegs“, sagte Patrick (21 Jahre), der nun sein Studium in Kleve beginnt. „Die Woche war schon aufregend. Man lernte nicht nur die Hochschule und die anderen Studenten, sondern auch die Stadt kennen. Das ist wichtig, um vor Ort anzukommen“, so der „Ersti“.

Beim Homecoming-Cup galt es allerdings nicht nur, eine meterhohe Wand zu bezwingen. Das war nur ein Hindernis unter vielen. Die ersten Meter musste man in Kanus auf der Spoy zurücklegen. Die DLRG überwachte, dass es gesittet zugeht. In der Folge mussten die Studierenden in Staffeln rennen, balancieren und radeln. Den Staffelstab zu transportieren, entpuppte sich als die wohl größte Herausforderung – das Holz störte ständig. Einige hatten den Stab zwischen den Zähnen, andere etwas ungeschickt in der Hosentasche. Auf die Unterstützung der Zuschauer konnten die Sportler setzen: Mit „Move it“, „Go-go-go“ oder „Go for it“ wurden die Starter angefeuert. Auch hier zeigt sich die internationale Ausrichtung der Hochschule: Die meisten sprechen Englisch miteinander, schließlich findet man knapp 120 Nationalitäten auf dem Klever Campus.