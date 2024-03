Nachfrage ungebrochen Lage immer schwieriger – So ist der Kita-Bedarf im Kreis Kleve bis 2029

André Amourette, Leiter der Abteilung Jugend und Familie, betonte in seinem Bericht im Jugendhilfeausschuss, dass es zunehmend herausfordernd sei, Investoren für Kita-Gebäude zu finden. Die kurzfristige Absage eines Investors sowie eines Vermieters habe in Straelen und Kerken dafür gesorgt, dass der Bedarf zwischenzeitlich nicht gedeckt werden kann. „Wir hatten die in den betroffenen Kommunen notwendigen Erweiterungen bereits in den Vorjahren in der Kindergartenbedarfsplanung festgestellt. Jedoch haben sich durch die hohe Inflationsrate, die Entwicklung des allgemeinen Zinsniveaus und insbesondere die weiterhin hohen Baupreise die Planung und Fertigstellung der betroffenen Einrichtungen verzögert bzw. zum Rückzug der Investoren geführt.“ Eine weitere Folge ist zudem, dass Übergangslösungen nicht oder nicht rechtzeitig realisiert werden können: Denn der Landschaftsverband Rheinland erteilt entsprechende Betriebserlaubnisse nur unter der Voraussetzung, dass für die geplante neue Einrichtung bereits ein Grundstück und ein Investor gefunden sind und mit den Planungen konkret begonnen wurde. „Mittlerweile – und das ist die gute Nachricht – haben wir für Straelen eine Lösung gefunden, die den Platzbedarf in den kommenden Jahren sicherstellt.“ Für Kerken ist der Kreis Kleve in intensiven Gesprächen und prüft alle Optionen.