Ausflug nach Nimwegen So ist das Lichterfest im Museumpark Orientalis

Der Orient liegt kurz vor Nimwegen. Im Museumspark Orientalis führen Routen durch die Anfänge des Christentums im Nahen Osten, erzählen vom Judentum und vom Islam. Aber jetzt, in der Weihnachtszeit, wird auch Weihnachten gefeiert zwischen den weißen Orient-Häusern am See. Und das vor allem mit einer besonderen Lichtschau, die die Magie des Ortes noch einmal betonen soll.