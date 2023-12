Schenkenschanz weiter eine Insel So geht es mit dem Hochwasser in Kleve und Umgebung weiter

Beim niederländischen Örtchen Lobith in der Nähe von Kleve hatte der Fluss am Dienstagabend einen Pegel von 14,35 Meter, ein Plus von 40 Zentimetern im Vergleich zum Vortrag. In Emmerich lag der Pegel am Mittwoch um 13 Uhr bei 7,88 Meter, in Rees waren es 8,80 Meter. Bis Donnerstag sollen die Pegelstände weiter klettern, dann gehen sie wieder zurück. Das bestätigt auch Maximilian Pieper, Geschäftsführer beim Deichverband Xanten-Kleve. Er sagte am Mittwoch: „Wir erreichen am Donnerstag den Scheitelpunkt. Und das Wasser ist bislang nicht so hoch gestiegen wie erwartet, wir haben die Prognose leicht nach unten korrigiert.“