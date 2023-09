Charity-Lauf So geht der Homerun in Kleve zu Ende

Natürlich war auch das Einwerben von Geldern für soziale Zwecke in der Region Hauptmotivation, aber letztendlich geht es beim Homerun um mehr als um Geld, so der Rotarier. Bei der Abschlussveranstaltung in Materborn können die Gäste und Teilnehmer ein buntes Programm erwarten - natürlich mit dem Einlauf von Homerun-Aktivisten aus verschiedenen Himmelsrichtungen, einem Sportprogramm für die Kids mit Trainern von Allround Sports Kleve, und sogar karnevalistische Darbietungen werden nicht fehlen. Um 15 Uhr wird der Schlusspfiff des Homerun Kleve 2023 ertönen, dann wird gezählt und gerechnet.