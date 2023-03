Für 26 Millionen Euro So funktioniert Kleves modernes Klärwerk

Es ist eine hochkomplexe Anlage, die die Ingenieure jahrelang geplant und die Arbeiter in nur zweineinhalb Jahren errichtet haben. Die „innovative Thermokompaktanlage“ ist das neue Herzstück des Klärwerks in Salmorth. Sie soll helfen, den Energiebedarf der Anlage um die Hälfte zu reduzieren, die CO 2 -Emissionen zu senken und die Lkw-Transportfahrten zur Anlage deutlich zu reduzieren. Das langfristige Ziel ist sogar eine energieautarke und klimaneutrale Kläranlage. Nun wurde die Anlage im Rahmen eines kleinen Festakts offiziell in Betrieb genommen.