Euregio informiert So funktioniert grenzüberschreitendes Homeoffice

Tausende Arbeitnehmer, die in Deutschland wohnen, pendeln täglich nach Belgien oder in die Niederlande – gleichzeitig treten viele Einwohner beider Länder den umgekehrten Weg an. Spätestens seit der Corona-Pandemie wurde jedoch auch das Arbeiten im Homeoffice für viele Beschäftigte der neue Alltag. Grundsätzlich eine Erleichterung. „Gesetzliche Vorschriften wie die europäische Sozialversicherungsregelung bieten eigentlich Sicherheit, legen beim grenzüberschreitenden Homeoffice den Arbeitnehmern aber immer mal wieder Steine in den Weg“, so die Euregio Rhein-Waal. Ab dem 1. Juli gebe es eine Sonderregelung zur Bestimmung des zuständigen Landes in der Sozialversicherung.