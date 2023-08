Startschuss gefallen So funktioniert die Verbraucherzentrale im Kreis Kleve

Seit Anfang Juli ist die Verbraucherzentrale bereits für die Menschen im Kreis Kleve im Dienst. Am Freitag fiel dann auch offiziell der Startschuss. Für die Verbraucher im Kreis gibt es damit künftig eine Anlaufstelle bei ihren Fragen und Sorgen. Allerdings nicht in Form einer klassischen Geschäftsstelle. Stattdessen arbeitet der Kreis mit einem Modell, das bereits seit zwei Jahren im Kreis Höxter erprobt wird. „Mobil und digital“ nennt sich das Konzept und bedeutet in erster Linie: Die Verbraucherzentrale ist telefonisch und per E-Mail für die Menschen im Kreis Kleve erreichbar (Kontakt im Infokasten). Darüber hinaus gibt es zwei Mitarbeiterinnen, die künftig vor Ort aktiv sind. Etwa an Infoständen oder zu Besuch in Vereinen, im Austausch mit Projektpartnern wie der AWO und der Caritas sowie an Marktplätzen, in politischen Gremien und so weiter.