Online-Terminvergabe : Klever Tiergarten öffnet nach 126 Tagen Corona-Lockdown

Kreis Kleve Nach 126 Tagen coronabedingter Schließung darf auch der Klever Tiergarten ab Montag wieder öffnen. Besucher müssen online einen Termin vereinbaren – das gilt auch für Dauerkartenbesitzer.

(RP) „Wir haben in den vergangenen Tagen unser optimiertes Hygienekonzept umgesetzt und die Möglichkeit einer vorherigen Terminbuchung mit einer Onlinereservierung geschaffen“, sagt Tiergartenleiter Martin Polotzek. Die Gäste müssen sich vor dem Besuch im Internet unter www.tiergarten-kleve.de anmelden und die Reservierungsbestätigung dann an der Kasse vorzeigen.

Die Pflicht zur Onlineregistrierung gilt auch für Jahreskartenbesitzer, deren Jahreskarte auf Wunsch um die 126 Schließtage verlängert wird. „Aufgrund der langen Schließung und der fehlenden Eintrittserlöse befinden wir uns derzeit in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit. Daher freuen wir uns, wenn Jahreskartenbesitzer uns als unsere treuesten Gäste unterstützen und freiwillig auf die Verlängerung der Jahreskarte um die Schließzeit verzichten“, sagt Polotzek. Als kleines Dankeschön würden sie dafür am 10. Juli von 19 bis 22 Uhr exklusiv in den Late-Zoo eingeladen werden, wo es eine besondere Abendatmosphäre im Tiergarten Kleve zu erleben geben soll.