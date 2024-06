Aktion zum Jubiläum der Herbrand Gruppe „Herzensprojekte“ helfen Vereinen in der Region

Vor 90 Jahren legte Josef Herbrand mit der Gründung seines Mercedes-Autohauses in Goch den Grundstein für die Herbrand Gruppe. Daraus entwickelte sich ein Unternehmen, das heute mit 20 Centern in 16 Städten im Westmünsterland und am Niederrhein von Heinsberg bis Gescher zu finden ist. 1200 Mitarbeiter, davon 180 Auszubildende, arbeiten für Herbrand in 60 verschiedenen Berufen. Über 12.000 Fahrzeuge werden pro Jahr verkauft, mehr als 100.000 Fahrzeuge pro Jahr werden in den Werkstätten gewartet und repariert. Zum Firmengeburtstag will die Herbrand Gruppe Menschen, Vereine und Institutionen in der Region ein Geschenk machen: 90 „Herzensprojekte“ werden gefördert. Wer auf diesem Weg unterstützt werden soll, können Kunden und Mitarbeiter vorschlagen und mitentscheiden.