Riesen-Empfang im Zelt So feierten die Narren beim Prinzentreffen in Kleve

Kurz vor dem Höhepunkt der Karnevalssession fanden sich am mehr als 35 närrische Abordnungen zum Prinzenfrühshoppen im Klever Festzelt ein. Knapp 1000 Besucher zählte das Klever Rosenmontags-Komitee (KRK). „Wir haben in diesem Jahr so viele Abordnungen wie nie zuvor bei uns empfangen, zwei Drittel stammten aus den Niederlanden“, sagt KRK-Präsident Frank Konen.