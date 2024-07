Lossprechung im See Park in Geldern Die Kreis Klever Maler-Innung feiert ihre neue Gesellen

In ihrer Festansprache wandte sich die erste stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Geldern, Bärbel Wolters, an die ehemaligen Auszubildenden. „Sie haben in den letzten Jahren viel gelernt und hart gearbeitet. Heute feiern wir Ihren Erfolg und blicken gemeinsam optimistisch in Ihre Zukunft. Nutzen Sie die Chancen, die sich Ihnen bieten, und bleiben Sie neugierig und engagiert. Das Handwerk hat eine glänzende Zukunft vor sich, und Sie sind ein wesentlicher Teil davon. Gestatten Sie mir, dass ich ein kleines bisschen aus der handwerklichen Tradition heute unterstreiche: Der „handwerkliche Dreiklang“ hat nach wie vor unseren Respekt verdient! Ausbildung, Geselle, Meister! Daran sollte niemand rütteln – weil es sich bewährt hat. Darum ermuntere ich Sie heute: Bleiben Sie nicht stehen! Treiben Sie nicht zurück. Bilden Sie sich weiter – und machen Sie Karriere. Und vielleicht haben Sie dann auch irgendwann Ihr eigenes Unternehmen. Vielleicht sogar bei uns in Geldern. Es würde mich freuen.“