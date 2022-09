Seit 50 Jahren : So feiert Wissel sein Erntedankzug-Jubiläum

So schön war der Umzug zum Beispiel im Jahr 2015. Wie damals werden auch jetzt wieder die Kinder und überhaupt alle Bürger, die Spaß daran haben, einbezogen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kalkar-Wissel Der Entedankumzug von Wissel gehört zu den schönsten in der Region. Zum Jubiläum nach der coronabedingten Pause haben die Akteure wieder reichlich Kreativität abgerufen. Der Umzug startet am Samstag gegen 15.30 Uhr.

(RP) In der Reihe der niederrheinischen Erntedankumzüge behauptet fraglos Wissel seit vielen Jahren einen der vorderen Plätze. Aus Sicht der Wisseler selbst geht überhaupt nichts über diese Veranstaltung, in die das ganze Dorf eingebunden ist. Reihum übernehmen die verschiedenen Wisseler Vereine die Verantwortung für das Fest. Diesmal ist es einmal mehr die Feuerwehr. Und zwar im Jubiläumsjahr, denn den Wisseler Erntedankumzug gibt es seit 50 Jahren.

Jacqueline de Greeff von der Freiwilligen Feuerwehr Wissel ist die diesjährige Erntekönigin der Erntedankgemeinschaft Wissel. Die sehr junge zukünftige Erntekönigin ist erst vor einigen Jahren in den Ort gezogen, seitdem aktiv in der Feuerwehr und wurde nun in dieser Gruppe nominiert, im Jubiläumsjahr Erntekönigin zu werden. Die Freiwillige Feuerwehr Wissel ist bereits seit dem ersten Umzug mit dabei. Schon 1971 gab es auf dem Wagen der Feuerwehr die allererste Erntekrone, damals allerdings noch ohne Königin. Diese Tradition wurde 1972 eingeführt und im jährlichen Wechsel stellten fortan die aktiven Gruppen die Erntekönigin.

Zum goldenen Jubiläum hat es sich die Gruppe der Feuerwehr nicht nehmen lassen, beide Erntekronen, eine für den Festwagen, eine fürs Festzelt, neu zu gestalten. Nicht nur darauf, sondern auch auf den großen Festwagen zum Jubiläumsumzug und viele weitere toll gestaltete Wagen und Fußgruppen dürfen die Gäste gespannt sein. Sichtlich erfreut ist auch der Vorsitzende der Erntedankgemeinschaft, Marco Fischer. Nach der Corona-Zwangspause sind nach drei Jahren alle Gruppen wieder mit an Bord. Auch erste Kindergruppen haben sich schon gemeldet. Weitere junge Aktive sind immer willkommen. Wer Lust hat und mehr erfahren möchte, darf sich gern beim Vorstand melden.

Passend dazu gibt es auch eine neue Internetseite der Erntedankgemeinschaft mit allen Daten. Kummer macht der Gemeinschaft zurzeit nur die Suche nach Musikvereinen, die den Umzug begleiten. Weit über 30 Vereine hat der Vorstand in der näheren und weiteren Umgebung angefragt. Einige Musikgruppen haben sich inzwischen aufgelöst, oft mangelt es an Nachwuchs. Noch ist man in Wissel aber optimistisch, dass auch der musikalische Rahmen zum Jubiläum stimmen wird.

Am 24. September um 15.15 Uhr wird die neue Erntekönigin auf der Dorfstraße feierlich in ihr Amt eingeführt. Nach einer Rede der Bürgermeisterin Britta Schulz und des Vorsitzenden der Erntedankgemeinschaft, Marco Fischer, wird sich der Umzug gegen 15.30 Uhr in Bewegung setzen. Ziel ist der ans Dorf angrenzende See mit dem Campingplatz. Dort auf dem Freibadgelände findet ein ökumenischer Wortgottesdienst statt. Danach geht der Umzug weiter zurück zum Dorf. Auf dem Marktplatz ist ein Ständchen der den Umzug (hoffentlich) begleitenden Musikvereine geplant.

Danach gibt es im Festzelt ein Vorprogramm, ehe um 20 Uhr die neue Erntekönigin mit einem Eröffnungstanz den Festabend eröffnet. Damit startet dann die große Party zum Jubiläum. Auch an den Nachwuchs wird gedacht. Am Sonntag um 15 Uhr startet im Zelt das Kinderfest. Die Erwachsenen lassen zeitgleich bei Kaffee und Kuchen das Fest gemütlich ausklingen. Getreu dem Motto „Nach dem Fest ist vor dem Fest“ wird bei diesem Ausklang oft schon besprochen, mit welchen Themen die Gruppen 2023 an den Start gehen möchten.