Nationalfeiertag : So feiert Nimwegen den Koningsdag

Kneipen, Bars und Restaurants in Nimwegen erwarten am Koningsdag ein hohes Gästeaufkommen. Test- und Maskenregeln gelten in den Niederlanden nicht mehr. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Nimwegen Am 27. April begehen die Niederländer den 55. Geburtstag von König Willem-Alexander. Dann wird das Nachbarland wieder in Orange gehüllt. Auch in der Grenzregion stehen Festivitäten an. Wir geben einen Überblick.

Das niederländische Königshaus steckt in einer veritablen Krise. Umfragen offenbaren, dass nur noch knapp jeder zweite Niederländer Vertrauen in die Familie von König Willem-Alexander hat, ein Tiefstwert. Unglückliche Medienauftritte, die Missachtung von Corona-Regeln, schlecht getimte Urlaubsreisen – die Monarchie muss an ihrem Image arbeiten. Da kommt der Koningsdag am Mittwoch, 27. April, gut gelegen. Zum 55. Geburtstag von Willem-Alexander, der seit 2013 an der Spitze des Königshauses steht, soll das Land Orange erstrahlen und so die Sorgen vergessen lassen.

Auch in der Grenzregion dürfte kräftig gefeiert werden, und zwar weitestgehend befreit von Corona-Sorgen. Mit Test- oder Maskenregeln hat das Nachbarland schon seit einigen Wochen nichts mehr zu tun. Hinzu kommt, dass der Koningsdag ein Nationalfeiertag ist und die meisten Holländer frei haben.

In der Studentenstadt Nimwegen laufen die Vorbereitungen auf den Geburtstag derweil bereits auf Hochtouren. Epizentrum der Feierlichkeiten dürfte wie gewohnt der Grote Markt im Herzen der Stadt sein. Dort befinden sich reichlich Bars, Kneipen und Restaurants, tausende Menschen dürften in der Innenstadt zusammenkommen. In einigen Tagen wird dort auch eine Bühne aufgebaut, auf der ab 13 Uhr Auftritte stattfinden. Summerland oder John Keijer werden erwartet, der Eintritt ist frei.

Eine beliebte Anlaufstelle ist auch der Goffertmarkt in Nimwegen. Auf dem Flohmarkt werden von 9 bis 16 Uhr Spielzeuge, Bücher, Kleidung oder Geschirr an den Mann gebracht. Auch selbst kann man vor Ort noch als Händler aktiv werden. Wer pünktlich aufsteht, darf sich seinen Platz auf der Wiese im Ortsteil Goffert selbst aussuchen. Die besten Plätze aber dürften bereits zeitig vergeben sein: Die ersten Händler suchen schon in der Nacht nach einem geeigneten Standort. Rund um den Markt organisiert die Oranjestichting Nijmegen allerlei Aktivitäten für Kinder. So kann der Nachwuchs an einer Kletterwand klettern, Musikinstrumente ausprobieren oder einen Parcours absolvieren.

Noch charmanter ist der Flohmarkt am Einkaufszentrum in Dukenburg. Ab 10 Uhr können Kinder vor Ort ihre Spielsachen verkaufen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Nachwuchs soll sich mit erwachsenen Begleitern beim Marktmeister melden. Das Festival Oranjepop ist wiederum längst zu einer Institution im Nachbarland geworden. Im Kulturzentrum Doornroosje, ganz in der Nähe des Hauptbahnhofs von Nimwegen, werden von 13 Uhr bis tief in die Nacht Live-Auftritte bekannter Künstler oder Gruppen stattfinden, darunter sind Sylvie Kreusch, Hang Youth sowie die Wodan Boys.

Auf dem Nyma-Gelände am Waalufer findet zudem die erste Auflage des Kings&Queens-Festival statt. Am Geburtstag des Königs vereinen sich die Musiker Froday, Huisfissa und Strandbar STEK zu einem unvergesslichen Auftritt, wie die Organisatoren im Vorfeld ankündigen. Erwartet werden Afro-, Amapiano- und US-amerikanische Sounds. Rings herum sollen zahlreiche Food-Trucks aufgestellt werden. Von 15 bis 23 Uhr dauert das Festival. Tickets sind genauso wie für die Konzertreihe im Doornroosje bereits im Vorverkauf erhältlich, ein Blick auf die Internetseiten lohnt sich. Auch in vielen kleineren Bars, Clubs und Kneipen werden darüber hinaus Auftritte von Künstlern erwartet, die Szene niederländischer Schlagersänger dürfte an dem Nationalfeiertag Hochkonjunktur haben.

Eine ganz besondere Veranstaltung zu Ehren von König Willem-Alexander ist auch das traditionelle Seifenkistenrennen in Nimwegen-Lent. Um 14.30 Uhr ertönt das Startsignal für die Kinder und Jugendlichen auf dem Areal des Fußballklubs DVOL. In verschiedenen Kategorien und Altersklassen kämpft der Nachwuchs um Titel, rund um das Rennen haben die Veranstalter ein buntes Programm auf die Beine gestellt. Klar ist: Kaum einer dürfte dort ohne orangefarbene Kleidung auskommen.