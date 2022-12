Weihnachten und Silvester So feiert das Wunderland zwischen den Jahren

Bereits 2018 lud das Wunderland Kalkar seine Gäste zur großen Weltreise ein. Auch in diesem Jahr will das Freizeitzentrum mit seinen Besuchern über die Weihnachtsfeiertage, an Silvester sowie im neuen Jahr verschiedene Länder vom Niederrhein aus bereisen. Abwechslungsreiche Deko sowie Speisen und Getränke entführen jeden Tag in ein anderes Land. Ob kurz zur Käseverkostung bei den benachbarten Niederlanden oder rüber gejettet in die USA zum Bowling Turnier. Sightseeing, Live-Musik, Laternenumzug und ein Hüpfkissenparadies sorgen für Spaß.