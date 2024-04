Besondere Angebote in der Stadt So bereitet sich Kleve auf den Koningsdag vor

Unter dem Motto „koninklijk beleven“ hat die Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve GmbH die Aktion entwickelt, bei der die Gäste am 27. April zwischen 10 und 16 Uhr im Schaufenster von 17 verschiedenen Geschäften in der Innenstadt ein Plakat mit einer Krone vorfinden. Mit einer Stempelkarte können die Besucher sich dort einen Stempel abholen und mit insgesamt sechs Stempeln am Gewinnspiel teilnehmen. Unter allen eingesendeten, ausgefüllten Teilnehmerkarten wird der Gewinner gezogen, der sich über einen besonderen Kleve-Tag mit verschiedenen Gutscheinen aus Kleve freuen darf.