Scheunenfest in Mehr : Erste Single-Party im Kleverland nach Corona

Michael Hagedorn und Theresa Perau sind die Veranstalter des Scheunenfests für Singles. Foto: Theresa Perau

Kranenburg-Mehr Am Samstag, 2. April, laden die Veranstalter ab 19.30 Uhr zum ersten „Scheunenfest exklusiv für Singles“ in die Alte Schule in Kranenburg-Mehr ein. Welche Idee dahinter steckt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) “Wir sind Singles und haben Bock auf Party“ – genau das haben sich die Veranstalter der Single-Party nach der Corona-Pandemie gedacht. Am Samstag, 2. April, laden sie deshalb ab 19.30 Uhr zum ersten „Scheunenfest exklusiv für Singles“ in die Alte Schule in Kranenburg-Mehr ein.

In den letzten zwei Jahren hat kaum noch eine Party stattgefunden. Singles hatten es so besonders schwer in der Heimat neue Leute kennenzulernen, auch wenn das Online-Angebot der bekannten Dating-Plattformen wie Tinder oder Bumble unbegrenzt ist. Aber wollen sich Singles aus Kleve überhaupt „Online“ begegnen? Die Veranstalter der Klever Single-Party glauben vielmehr daran, dass sich „ein Single vom Land lieber im echten Leben treffen möchte“.

„Dating-Apps sind eine gute Möglichkeit um mit anderen Singles in Kontakt zu treten. Aber wenn ich mir aussuchen könnte, wo ich jemanden kennenlerne – dann am liebsten an der Theke oder auf der Tanzfläche in meiner Heimat“, sagt Theresa Perau, Freie Rednerin und selbst Single aus Kleve-Keeken. Als Rednerin Resi begleitet sie auch Paare bei der Freien Trauung. Doch vor der Hochzeit muss man sich erst einmal kennen- und liebenlernen. Aber wo? Die Idee für das Scheunenfest entstand vor dem 30. Geburtstag ihres jüngeren Bruders, Landwirt und Single aus Kranenburg-Niel. „An einem Abend laden wir deine Freunde zur Party ein, am Tag darauf dann ausschließlich die Singles“, sagte Perau damals zu ihm.

Als Michael Hagedorn, Veranstalter und Betreiber der Alten Schule in Kranenburg-Mehr davon erfuhr, war er sofort begeistert. Also warum nach der langen Party-Pause kein Fest exklusiv und nur für Singles anbieten? Unter dem Motto „Ob Bauer, Princess oder Bachelor – hier feiert niemand allein“ veranstalten beide nun zusammen erstmalig dieses Event. Wer dort roten Rosen, romantische Liebesbotschaften oder ein „Speed-Dating“ erwartet, liegt jedoch falsch. Vielmehr soll es eine lockere Party für Klever werden, bei der die Gäste ganz ungezwungen feiern und sich kennenlernen können. Aber eben nicht virtuell, sondern ganz real. Bei bester Partymusik mit der Live-Band „McKing“ und einem Bocholter DJ soll auf dem rustikalen Scheunenfest natürlich auch getanzt werden.

„Dürfen wir auch zur Single-Party kommen?“, ist eine der häufigsten Fragen, die beide Veranstalter aus Ihrem Freundeskreis hören. „Wenn ihr vergeben seid, dann leider nicht“, antworten sie dann. Denn an der Grundidee möchten beide festhalten: „Das ist uns ganz wichtig. Sonst wäre die Party ja wie jede andere Scheunenfete oder örtliche Kirmes hier in der Nähe“, sagen Perau und Hagedorn. Außerdem gibt es Tickets für Frauen und für Männer, damit das Verhältnis in etwa ausgeglichen ist und sich alle wohl fühlen. Das sollten gute Voraussetzungen für ein gelungenes Fest sein.