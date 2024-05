Siegerin von Talentwettbewerb Klever Sängerin Jule Blue bringt ihre erste EP raus

In ihrer Freizeit fährt die 23-Jährige gerne Mottorad, es sei die Freiheit, die sie daran genießt, sagt sie. Blue gewann im vergangenen Jahr die Electric-Visions-Cleve-Talent-Show und damit einen Plattenvertrag, der jetzt musikalische Früchte trägt. Seitdem hat sie mehr live auf Konzerten gespielt und gelernt: Es lohnt sich, Lieder mit weniger sowie mit mehr Tempo im Repertoire zu haben und sich seines Publikums bewusst zu sein. So ging es ihr etwa bei einem kürzlichen Auftritt in der Xantener Tikibar: „Da saß das Publikum gelassen mit Cocktails und auch Kinder waren da.“ Mit denen habe sie zwischen den Liedern das Gespräch gesucht, um zu erfahren, welche Themen musikalisch in den Moment passen.