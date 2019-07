Kleve : Singen mit ganzer Seele

Der Dekanatsjugendchor „Young-Soul“ erzählt den Glauben in Musik. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Der Dekanatsjugendchor „Young Soul“ erzählt den Glauben in moderner Sprache und Musik. Vielseitige Auftritte.

Die beiden jungen Mütter, Eva Looschelders und Eva Daams, strahlen: „Wir fanden es wunderschön, dass der Young-Soul-Chor bei unserer Hochzeit gesungen hat“, sagen sie übereinstimmend. Und in der Tat: Bei Hochzeiten oder den Taufen der Kinder ist der DekanatsJugendchor dabei. Der damalige Dekanats-Jugendseelsorger Pfarrer Stefan Keller gründete Ende des Jahres 2001 einen Jugendliturgiekreis für die Vorbereitung der Dekanats-Jugendmessen, die regelmäßig in der Christus-König-Kirche in Kleve gefeiert wurden.

„Als erstes wurde nach einer angemessenen musikalischen Gestaltung gefragt, wofür ich als Kantor der damaligen Pfarrgemeinden Christus-König und Herz-Jesu Kleve gerne die Verantwortung übernahm“, blickt der Kirchenmusiker Johannes Feldmann, der bis heute den Chor leitet, zurück. Am 22. Dezember 2001 war die erste Probe, und am 13. Januar 2002 sang der etwa 12-stimmige Chor in seiner ersten Jugendmesse mehrere drei- bis vierstimmige Gesänge und führte den Gemeindegesang, bestehend aus neuen geistlichen Liedern, an. Nach etwa zwei Jahren gaben die Mitglieder selbst ihrem Chor den Namen „Young Soul“.

info Proben sind im Pfarrheim Ons Lind Probe Dienstags von 19.30 Uhr bis 21 Uhr (nicht in den Ferien) im Pfarrheim „Ons Lind/Kalle“, Lindenallee 99. Alle Jugendlichen und jungen Erwachsene mit Freude am Singen sind zur Probe herzlich eingeladen. Angebot Der Chor pflegt neben dem Singen auch die Geselligkeit, vom Zoobesuch über Ausflüge bis zum Grillen.

Für den neuen Chor konnten einige Mitglieder, darunter Eva Looschelders, begeistert werden, die von einem Jugendchor aus Kellen kamen, der sich wegen seines scheidenden Leiters 2001 auflöste. Die Mitglieder stammen aus mehreren Gemeinden des Dekanates Kleve, aber auch aus Gemeinden außerhalb dieses Bereichs. Zurzeit gehören 20 Sängerinnen und Sänger zum Chor, im Sopran sieben aktive und zwei passive Mitglieder, im Alt fünf aktive und drei passive Mitglieder und im Tenor drei Stimmen. „Die fünf passiven Mitglieder sind junge Mütter“, sagt Eva Daams.

Chorleiter Johannes Feldmann wies auf das umfangreiche Repertoire der Sänger hin. Es umfasst nahezu ausschließlich moderne geistliche Gesänge verschiedener Sparten, darunter auch Gospels und Taizé-Lieder. Hinzu kommen Songs aus dem Bereich der Pop-Musik, in welchen religiöse Gedanken und Fragestellungen anklingen. Ergänzt wird das Repertoire mit Chorbearbeitungen von Filmmusik, Musical-Melodien und Pop-Songs, die für bestimmte Anlässe gewünscht werden.

Die jährlichen Einsätze erfolgen in verschiedenen Gemeinden des Dekanates, beispielsweise bei Erstkommunion- und Firmgottesdiensten, bei Trauungen, Silber- und Goldhochzeiten, beim Weihnachtsmarkt oder bei Pfarrfesten, als Gastchor und bei Konzerten. Auch in der „Nacht der offenen Kirchen“ ist „Young Soul“ aufgetreten. Das 10-jährige Bestehen wurde im Jahr 2012 mit einem Jubiläumskonzert in der Christus-König-Kirche gefeiert. Für Chorleiter Johannes Feldmann war dieses Konzert, bei dem auch einige ehemalige Mitglieder mit sangen und als Gastchöre der Regenbogenchor, der Kirchenchor Christus-König und der Kinderchor „Die Sonnenblumen“ auftraten, ein überwältigendes Erlebnis.