Porträt : Orgelspiel ist seine Leidenschaft

Simon Tilleman in der St.-Markus-Kirche. Dort befindet sich eine seiner Lieblingsorgeln. 2011 wurde seine Leidenschaft für das Orgelspiel entfacht. Inzwischen begleitet der 18-Jährige Gottesdienste. Foto: Markus van Offern (mvo)

Bedburg-Hau Der Hasselter Simon Tilleman, der am Sonntag seinen 19. Geburtstag feiert, ist seit seiner Kindheit begeisterter Orgelspieler. Einmal in der Woche begleitet er einen Gottesdienst in einer der katholischen Kirchen in Bedburg-Hau.

Wie kommt ein solch junger Mann dazu, das Orgelspielen zu seinem Hobby und zu seiner Leidenschaft zu machen? Die Antwort gibt es auf der Insel Föhr, als er 2011 mit seinen Eltern eine Kirche besichtigte, in der eine mächtige Orgel stand. „Die Orgel wird nicht umsonst als die Königin der Instrumente bezeichnet. Deshalb habe ich angefangen, das Orgelspielen zu erlernen. Mit den unterschiedlichen Registern hat man viele Möglichkeiten, ein Stück anders und auch spannender zu interpretieren“, erzählt Tilleman vom Beginn seiner Passion.

Wieder zu Hause nahm und nimmt er jeden Samstagmorgen Unterricht bei Thomas Janßen aus Qualburg, der Musiklehrer am Gocher Gymnasium ist, in der St.-Markus-Kirche in Schneppenbaum. Diese Orgel besitzt mit ihrem imposanten Pfeifenwerk eine erhabene, fast majestästische Ausstrahlung. Vor lauter Faszination lief er zunächst in der Kirche zu den Pfeifen, ehe er Melodien spielte und später Akkorde lernte. Das Pedal kam hinzu, Noten konnte er schon lesen, da er nebenbei noch Trompete spielt. Zusätzlich zu den klassischen Kirchenstücken („Großer Gott wir loben dich“) musiziert er gerne moderne Stücke („Viva la vida“ von Coldplay) oder Filmmusik („The Battle“). „Bei Filmmusik kann man man mit der Orgel eine gute Stimmung und Spannung erzeugen. Es ist schon mal vorgekommen, dass ich um 23 Uhr zur Kirche fahre, um ein neues Lied einzuüben. Eines Nachts stand Pastor Kröll im Schlafanzug neben mir, da er mich für einen Einbrecher hielt“, schildert der junge Mann lachend. Jetzt schließt er die Tür immer ab.

Info Das ist die Kirchengemeinde Historie Vor einigen Jahren wurden die Kirchengemeinden in Bedburg-Hau unter der derzeitigen Führung von Pfarrer Theo Kröll zur Katholischen Kirchengemeinde Hl. Johannes der Täufer (www.hl-johannes.de) zusammen geschlossen. Kirchen Folgende Gotteshäuser gibt es: St. Antonius Hau (alte und neue Kirche), St. Markus Schneppenbaum, St. Martinus Qualburg, St. Peter Huisberden, St. Stephanus Hasselt, St. Vincentius Till. Pastor John-Paul Samala sowie Pfarrer (em.) Reiner Thoms halten ebenso Messen ab.

Extrem schnelles Spielen im Gotteshaus ist nicht sein Ding. „Es kommt vor, dass die Besucher anfangen schneller zu singen, und ich dann aus dem Takt komme. Dann stelle ich die Orgel lauter, damit die Gläubigen merken, wo man dran ist“, erklärt er. Bei seinem ersten Einsatz als Orgelspieler im Gottesdienst war er sehr aufgeregt und zitterte am ganzen Körper. Dennoch überkam ihm ein tolles Gefühl, als alle Leute anfingen zu singen. Eine seiner Lieblingsorgeln ist die, die sich in der St. Markus-Kirche befindet. „Sie ist die größte, ich finde sie sehr schön, wie ebenfalls die Orgel in der Tiller Kirche“, sagt er. Das Instrument in Huisberden sei schwierig zu spielen, da es elektrisch betrieben wird. „Das beste Gefühl habe ich aber in der Hasselter St.-Stephanus-Kirche. Am 2. Weihnachtstag feiert das Dorf das Patronatsfest, das Gotteshaus ist voll, der vorzügliche Kirchenchor, in dem meine Eltern mitsingen, begleitet die Messe. Zum Auszug spiele ich das St. Stephanuslied zur Melodie: ,Komm Schöpfer Geist’, stelle die Orgel laut und höre die Menschen immer noch singen – das ist wirklich ein Gänsehautmoment“, sagt Tilleman begeistert.

Vor schwierigen Liedern und vor vollen Kirchen habe er teilweise noch Lampenfieber. Deshalb übe er vor wichtigen Messen, so Tilleman. „Ich würde gerne mal im Kölner Dom spielen, aber zurzeit reicht es mir, in Bedburg-Hau zu agieren“, sagt Tilleman, der vielleicht auf Vorschlag seines Lehrers Janßen, der den A-Schein besitzt, den C-Schein für Organisten machen will. „Simon wird in der Kirchengemeinde ob seines Orgelspiels akzeptiert. Es ist bestechend, dass er immer dabei geblieben ist, er hat sich nicht entmutigen lassen und war immer voll da“, bescheinigt Janßen seinem Schüler etliches Talent.

Simon Tilleman ist im zweiten Ausbildungsjahr zum Koch im Ratskeller in Kalkar tätig. „Hans-Georg Kellendonk ist ein guter Chef, und die ganze Crew ist wie eine Familie. Wir verstehen uns alle bestens. “Nach der Ausbildung würde er gerne dort bleiben. Derzeit übernimmt er als Organist den sonntäglichen Gottesdienst um 9 Uhr, damit er rechtzeitig seine Arbeit um 12 Uhr im Ratskeller antreten kann.