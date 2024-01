Blaulicht-Bilanz im Kreis Kleve Mehrere Brände – hier mussten Einsatzkräfte an Silvester ausrücken

Auch die Leitstelle des Rettungsdienstes im Kreis Kleve berichtete von einem „relativ entspannten“ Jahreswechsel. Und auch die Feuerwehren im Kreis Kleve hatten vielfach weniger zu tun, als befürchtet. So gab es in der Stadt Goch mit rund 35.00 Einwohnern keinen einzigen Einsatz. „Da muss man unseren Gocher Bürgerinnen und Bürgern ein großes Lob aussprechen, auch für den verantwortungsvollen Umgang mit dem vielen Feuerwerk“, so Maik Strauch. Dass eine Silvesternacht so ruhig verlaufe, sei ungewöhnlich. Das konnte Michael Hendricks von der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau auch den Bürgern in seiner Gemeinde attestieren: Auch dort gab es keinen einzigen Einsatz.